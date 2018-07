Rheinische Post: Mays Cherry-Picking

von Antje Höning

Theresa May wähnt sich auf gutem Weg: Den Hardlinern ihrer Partei

geht der von der Premierministerin durchgesetzte Zwölf-PunktePlan zu

weit, der EU nicht weit genug. Hat sie also den goldenen Mittelweg

zwischen den Brexiteers um Boris Johnson und den Freihändlern in

Brüssel gefunden? Nein. Mays Plan ist ein Etappensieg im

innerparteilichen Machtkampf, im Streit mit der EU führt er nicht

weiter. May will, dass die Briten beim Handel mit Industrie- und

Agrargütern weiter alle Vorzüge des EU-Binnenmarkte nutzen, bei

Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmern die Schotten jedoch dicht

machen. Das ist Cherry-Picking, das kann die EU nicht akzeptieren.

Das Fundament des Binnenmarktes sind vier Freiheiten, nicht eine: die

Freiheit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen. May denkt

parteipolitisch, die europäische Dimension hat sie nicht erfasst.

Dabei drängt die Zeit. Am 29. März gehen die Schlagbäume runter. Die

Gefahr eines wilden Brexits, der Unternehmen und Bürger in

Großbritannien wie EU allein lässt, steigt.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell