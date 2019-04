Rheinische Post: NRW-Schulministerin: Bund muss mehr für Ganztag zahlen

In den gerade begonnenen Verhandlungen über

einen Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen (OGS) fordert

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) deutlich mehr Bundesmittel.

„Die zwei Milliarden für ganz Deutschland können nicht mehr als eine

Anschubfinanzierung sein, die weitere Finanzierung ist bisher völlig

ungeklärt“, sagte Gebauer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag). Mehr und qualitativ bessere Ganztagsangebote seien zwar

erstrebenswert. „Aber einen bundesgesetzlich geregelten und

bundesweit standardisierten Rechtsanspruch auf Ganztag, den dauerhaft

allein die Länder und Kommunen zu finanzieren haben, kann es so nicht

geben.“ Die Ministerin äußert sich damit erstmals zu den Gesprächen

zwischen Bund und Ländern über den ab 2025 geltenden Rechtsanspruch

auf einen OGS-Platz, den die Große Koalition beschlossen hatte. NRW

nimmt in den Verhandlungen eine koordinierende Rolle zwischen den

Ländern und dem Bund ein.

