Rheinische Post: Oberreuter: Merkel hat die Macht eigentlich schon verloren

Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter

sieht die Macht von Bundeskanzlerin Angela Merkel durch das

Zerwürfnis mit CSU-Chef Horst Seehofer beschädigt. „Ein

Innenminister, der wie Horst Seehofer die Richtlinienkompetenz der

Kanzlerin infrage stellt, hat sich zwar schon so gut wie aus dem

Kabinett verabschiedet. Aber eine Kanzlerin, die sich auf ihre

Richtlinienkompetenz berufen muss, hat eigentlich auch die Macht

schon verloren“, sagte Oberreuter der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Samstag). Eine Bundeskanzlerin sollte nicht zu häufig mit der

Richtlinienkompetenz drohen, weil die Basis dieser

verfassungsrechtlich gesicherten Kompetenz das Vertrauen in der

Regierung und den sie tragenden Parteien sei, sagte er mit Blick auf

Merkels erneuten Verweis auf ihre Richtlinienkompetenz in ihrer

Sommerpressekonferenz. Er würdigte aber Merkels „kontrollierte

Ausdrucksweise“. Sie setze damit einen „Kontrapunkt zum schroffen,

scharfen und unappetitlichen Ton der CSU“. Oberreuter: „Sie ist in

der Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht zu Polemik fähig. Das ist

das, was man politische Kultur nennt.“

