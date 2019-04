Rheinische Post: Regierung erklärt immer weniger Branchentarifverträge für allgemeinverbindlich

Die Zahl der Branchentarifverträge, die von der

Bundesregierung für allgemeinverbindlich erklärt wurden und damit

auch für tarifungebundene Unternehmen gelten, ist in den vergangenen

Jahren drastisch gesunken. Das geht aus der Antwort des

Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken zurück,

die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag) vorliegt. Demnach

nahmen die so genannten Allgemeinverbindlichkeits-Erklärungen (AVE)

des Arbeitsministeriums von 113 Branchentarifverträgen im Jahr 2000

auf nur noch 25 im Jahr 2018 ab. Damit gingen die AVE innerhalb von

20 Jahren um etwa 80 Prozent zurück. 2017 arbeiteten der Antwort

zufolge nur noch 55 Prozent aller Beschäftigten in tarifgebundenen

Betrieben. Bei den Betrieben liegt die Tarifbindung sogar nur noch

bei 27 Prozent. „Immer mehr Unternehmen begehen Tarifflucht und

entziehen sich so ihrer sozialen Verantwortung“, sagte Pascal Meiser,

gewerkschaftspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Das

Tarifautonomiestärkungsgesetz von 2014 habe sich als „Rohrkrepierer“

erwiesen. Es brauche daher eine wirksame Reform und ein

Tariftreuegesetz auf Bundesebene. Bundesarbeitsminister Heil müsse

gesetzliche Maßnahmen gegen die anhaltende Tarifflucht auf den Weg

bringen. Die Linke will dem Bundestag an diesem Freitag dazu einen

Gesetzentwurf vorlegen.

