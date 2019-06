Rheinische Post: Saar-SPD dringt auf Mitgliederentscheid und früheren Parteitag

Vor der Entscheidung der SPD-Führungsgremien

über das Verfahren der Vorstandswahl an diesem Montag hat die

Saar-SPD ein Mitgliedervotum und einen vorgezogenen Bundesparteitag

gefordert. „Das Wort über die künftige Parteispitze sollten unsere

Mitglieder haben“, sagte SPD-Landeschefin Anke Rehlinger der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). „Ein spannender,

demokratischer Wettbewerb wird uns guttun. Das sollte im schnellsten

Verfahren geschehen, das noch eine gute Debatte zulässt“, so

Rehlinger, die Mitglied im Bundesvorstand ist. „Die Saar SPD hat

daher vorgeschlagen, den Bundesparteitag vorzuziehen“, sagte die

stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlandes. „Im

Parteivorstand werden wir morgen pragmatisch das beste Verfahren

beraten und beschließen“, so Rehlinger.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell