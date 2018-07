Rheinische Post: Seehofer muss liefern

von Kristina Dunz

Umfragen sind nur eine Momentaufnahme. Aber eine wichtige für

Politiker. Oft bestimmen sie danach ihre Agenda. Eine neue Erhebung

zeigt nun, dass die Krise der Union nur einen Gewinner hat: die AfD.

Die Partei, die die CSU mit ihrem harten Kurs in der Asylpolitik auf

Distanz halten will, hat am meisten davon profitiert. Die ganze

Koalition geht geschwächt aus dem Chaos der vergangen Wochen hervor.

CSU-Chef Horst Seehofer muss jetzt liefern. Seiner Ansicht nach hat

die CSU die Koalition zur Asylwende getrieben. Dann steht er als

Innenminister auch in der Pflicht, sie umzusetzen – und nicht wie in

der vorigen Woche, gleich umzufallen, nur weil Österreichs Kanzler

Kurz sagt, nichts dürfe zu Lasten seines Landes gehen. Der erste

Test, wie gut Seehofer international verhandeln kann, ist am

Mittwoch, wenn er seine rechtspopulistischen Amtskollegen aus

Österreich und Italien trifft. Es ist aber sehr fraglich, ob die CSU

die AfD klein halten kann. Bundesweit hat sie gerade das Gegenteil

erreicht. Man kann eben niemanden überholen, wenn man in seine

Fußstapfen tritt.

