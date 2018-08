Rheinische Post: Serap Güler hält Grundgesetz als Leitkultur nicht für ausreichend

Die nordrhein-westfälische

Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) hat in der Debatte um

eine Leitkultur nachgelegt. „Viele Linke behaupten immer, man brauche

weder eine Leitkultur noch eine Wertediskussion, das Grundgesetz

alleine reiche aus. Aber es reicht eben nicht aus, weil es sich nicht

von alleine erklärt“, sagte sie der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Mittwoch). Die Verfassung sei eine großartige Errungenschaft der

Bundesrepublik, aber „wir alle sind gefordert, sie immer wieder zu

erklären“. Dazu zähle etwa, dass die Meinungsfreiheit für Hass

missbraucht oder die Religionsfreiheit mit dem Eingriff in die

persönliche Entfaltung verwechselt werde. Auf die Frage, was

Deutschland ausmache, sagte sie: „Wenn es irgendetwas gibt, was

typisch deutsch ist, dann ist es das Ehrenamt.“ Das Vereinsleben sei

etwas, was das Land ausmache. Bei der Integration sieht sie

Nordrhein-Westfalen am Limit: „Bei Flüchtlingen sehe ich die Grenze

der Kapazität erreicht in Bezug auf die Integration.“ Sie sagte: „Wir

haben mit den Menschen, die in den vergangenen Jahren gekommen sind,

alle Hände voll zu tun.“ Weil Integration nicht nur bedeute, ein Dach

über dem Kopf zu gewährleisten, sondern auch Plätze in Kitas und

Schulen, ergänzte Güler: „Da können wir Flüchtlingszahlen wie 2015

und 2016 nicht mehr verkraften.“ Dass viele Deutschtürken sich zum

türkischen Staatspräsidenten Erdogan hingezogen fühlen, erklärte

Güler so: „Ganz viele junge Menschen türkischer Abstammung finden ihn

,sexy– – so sagt man das, glaube ich, heute.“ Man müsse die türkische

Seele ein bisschen verstehen: „Sie will Anerkennung.“ Dabei handele

es sich um „eine Art Minderwertigkeitskomplex“, so Güler. Erdogan

habe ein Vakuum der Anerkennung gefüllt.

