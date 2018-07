Rheinische Post:Über 4000 Afghanen ohne Duldung in Deutschland

Derzeit befinden sich über 4000 Afghanen in

Deutschland, die ausreisepflichtig sind und keine Duldung besitzen.

Das berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Samstag) unter

Berufung auf eine ihr vorliegende interne Liste der Bundesregierung

von Anfang Juli. Danach sind mit 3104 Serben, 2985 Albanern, 1716

Kosovaren und 1616 Mazedoniern auch viele Menschen vom Westbalkan

ohne Duldung im Land. „Nicht zufriedenstellend“ nannte das

Unions-Innenexperte Mathias Middelberg. „Die Bundesländer müssen hier

noch konsequenter zur Tat schreiten“, sagte der CDU-Politiker der

Redaktion. „Auch den Westbalkan-Staaten muss klar ein, dass es ihre

EU-Beitrittsperspektiven nicht erhöht, wenn nach wir vor Tausende

ihrer Staatsangehörigen pro Jahr in Deutschland Asyl beantragen und

ihrer Ausreisepflicht nicht Folge leisten“, sagte Middelberg.

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sieht daneben auch den Bund stärker

in der Pflicht. „Wenn die Zahlen zutreffen, zeigt sich einmal mehr,

wie berechtigt die seit Langem von der SPD erhobene Forderung ist,

dass sich der Bund bei der Abschiebung von Gefährdern westlich

stärker engagieren muss“, sagte der SPD-Politiker.

