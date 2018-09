Rheinische Post: Union attackiert Rentenpläne von Finanzminister Scholz

Vor dem Auftakt der Haushaltsdebatte im

Bundestag hat die Unionsfraktion scharfe Kritik an den Rentenplänen

von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geübt. „Wenn wir das umsetzen,

was Olaf Scholz vorschwebt, nämlich die langfristige Stabilisierung

des Rentenniveaus auch über 2025 hinaus, geht das voll zu Lasten der

jüngeren Generationen“, sagte der Chefhaushälter der Union, Eckhardt

Rehberg, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). „Der

Zuschuss zur Rentenversicherung würde dann jedes Jahr um viele

Milliarden weiter steigen. Das ist nicht hinnehmbar und auch nicht

finanzierbar“, sagte Rehberg. „Allein durch das Rentenpaket werden

wir schon bis 2025 über zehn Milliarden Euro mehr Steuermittel als

bisher in die Rentenversicherung pumpen“, sagte Rehberg. Scholz hatte

gefordert, das Rentenniveau über das Jahr 2025 hinaus auf dem Niveau

von 48 Prozent des Durchschnittslohns zu stabilisieren. Scholz selbst

rechnet dadurch mit einem um 30 Milliarden Euro höheren

Steuerzuschuss zur Rentenkasse im Jahr 2030. Er liegt im laufenden

Jahr bei 94 Milliarden Euro und soll 2019 auf gut 98 Milliarden Euro

steigen.

