Rheinische Post: Unionsfraktionsvize Linnemann lehnt Mehrwertsteuersenkung auf Bahntickets ab

In der Klimaschutzdebatte hat

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hat eine Senkung der

Mehrwertsteuer auf Bahntickets abgelehnt, die von der CSU und anderen

Parteien gefordert wird. „Ich bin dagegen, jetzt hektisch einzelne

Umsatzsteuerprivilegien einzuführen, bei denen fraglich ist, ob sie

überhaupt an die Kunden weiter gegeben würden“, sagte Linnemann der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). „Wenn es richtigen

Wettbewerb auf der Schiene geben würde, wäre das Angebot besser und

viel günstiger“, so Linnemann. „Wir sollten die Grundsatzdebatte

darüber bald führen, wenn wir mehr Klimaschutz und zugleich die zum

Teil unhaltbaren Zustände bei der Bahn beenden wollen“, sagte der

Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung. Zuvor hatte CSU-Chef Markus

Söder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets gefordert.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell