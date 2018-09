Rheinische Post: Vorsitzender des „Petersburger Dialogs“ sieht Chance auf Rückkehr Russlands in G8

Der Vorsitzende des deutsch-russischen

„Petersburger Dialogs“, Ronald Pofalla, sieht in einem von Moskau

mitgetragenen UN-Blauhelm-Einsatz in der Ostukraine eine Chance für

eine Wiederaufnahme von Gesprächen über eine Rückkehr Russlands in

den Kreis der G8. Der frühere Kanzleramtsminister sagte der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“

(Dienstag): „An den Gründen für Sanktionen gegen Russland hat sich

nichts geändert. Die Krim ist von Moskau annektiert und auch der

Krieg in der Ostukraine geht ja weiter. Dabei wäre es für Präsident

Wladimir Putin ein Leichtes, wenigstens den täglichen Einsatz der

Waffen im Donbass zu beenden. So lange Moskau an dieser aggressiven

Politik nichts ändert, ist eine Rückkehr Russlands in den Kreis der

G8 nicht möglich. Ein UN-Blauhelm-Einsatz wäre zumindest ein

Einstieg, um über eine solche Rückkehr Moskaus in die G8 wieder zu

reden.“ Russland war nach der Annexion der zur Ukraine gehörenden

Halbinsel Krim 2014 aus der Runde der G8 ausgeschlossen worden.

Pofalla, der Anfang Oktober zum 17. „Petersburger Dialog“ mit 300

hochrangigen Vertretern aus Deutschland und Russland nach Moskau

reisen wird, sagte zum deutsch-russischen Verhältnis: „Das

deutsch-russische Verhältnis war schon einmal besser, aber es war

auch schon schlechter als derzeit. Wir haben nach wie vor

fundamentale Konflikte. Die Lage in der Ostukraine ist ungelöst.

Ebenso ist der Umgang der russischen Administration mit der

Zivilgesellschaft nicht akzeptabel, er ist nicht plural und er ist

nicht offen. Und trotzdem gibt es Chancen, wenn Europa und Russland

gemeinsame Interessen haben, beispielsweise im Streit mit den USA

über den Erhalt des Atomabkommens mit Iran.“ Gegenwärtig sei man von

einer strategischen Partnerschaft mit Russland, wie sie vor Jahren

die Nato eingegangen war, dann aber wegen Krim-Krise und

Ukraine-Konflikt auf Eis gelegt hatte, deutlich entfernt. Pofalla:

„Derzeit sind wir aber sicher nicht in einer Phase, wo man von einer

strategischen Partnerschaft mit Russland sprechen kann. Wenn

Deutschland und Russland in zentralen politischen Fragen aber

übereinstünden, dann kann Russland auch wieder strategischer Partner

sein. Und dann wird sich diese Partnerschaft für beide Länder und am

Ende auch für Europa positiv auswirken.“ KONTEXT: Der „Petersburger

Dialog“ ist ein deutsch-russisches Diskussionsforum, das 2001 vom

damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Russlands Präsident

Wladimir Putin ins Leben gerufen wurde.

