Rheinische Post: Wirtschaftsweiser Schmidt warnt vor Bitcoin-Risiken

Nach dem zwischenzeitlichen extremen

Kursanstieg beim Bitcoin hat der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt

vor den Risiken der Kryptowährungen gewarnt. „Zumindest sind das hoch

spekulative Geschäfte, sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Dies sei so lange nicht

bedenklich, wie Anleger die daraus erwachsenden Risiken aus eigener

Kraft tragen könnten. „Zögen ihre Verluste jedoch andere in

Mitleidenschaft, weil ihr Erwerb durch Kreditaufnahme finanziert

wird, dann würde dies das Risiko für Verwerfungen an den

Finanzmärkten erhöhen“, so Schmidt. Der Kurs des Bitcoin war jüngst

bis auf 20.000 Dollar gestiegen, ist mittlerweile aber wieder unter

13.000 Dollar gefallen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell