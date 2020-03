Saarbrücker Zeitung: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit zweiter Corona-Welle im Herbst – “Die Strategie des Austretens ist vorbei”

Der SPD-Gesundheitsexperte und studierte

Epidemiologe Karl Lauterbach rechnet mit einer zweiten Welle von

Corona-Infektionen im Herbst. Es sei nicht mehr möglich, das Virus noch zu

stoppen, “denn eine kritische Zahl von Infektionen ist auch in Deutschland

längst erreicht”, sagte Lauterbach der “Saarbrücker Zeitung” (Montagausgabe).

“Die Strategie des Austretens ist vorbei. Jetzt muss es gelingen, mit möglichst

wenig Fällen in den Sommer zu kommen, bevor wir dann im Herbst mit einer

zweiten, starken Welle rechnen müssen.” Die Zeit müsse genutzt werden, um das

Gesundheitswesen besser vorzubereiten. “Es müssen mehr Leute als jetzt

gleichzeitig beatmet werden können. Es muss mehr Isolierstationen geben und auch

mehr Schutzmaterial für das Klinikpersonal und die Hausärzte.” Lauterbach nannte

die Abriegelung Norditaliens durch die dortige Regierung angemessen und

sinnvoll, weil damit der Versuch unternommen werde, die Ausbreitung der Seuche

in anderen Teilen von Italien zu verhindern oder zu verlangsamen. In Deutschland

sei Derartiges “auf absehbare Zeit” nicht in Sicht und auch schwer umsetzbar,

fügte Lauterbach hinzu.

