Schulze dringt auf rasche Nachbesserungen beim Klimaschutz

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat nach der

Vorlage zweier Gutachten zu den Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung auf

rasche Nachbesserungen beim Klimaschutz gedrungen und will das Klimakabinett

erneut einberufen. “Mir ist wichtig, dass wir jetzt die notwendige Nachsteuerung

gerade in den Bereichen mit den absehbaren deutlichen Zielverfehlungen angehen”,

heißt es in einem Brief von Schulze an die SPD-Bundestagsfraktion, der der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Freitag) vorliegt. “Dazu sollte das

Klimakabinett zügig zusammentreten, um gemeinsame Schlussfolgerungen aus diesen

Daten zu ziehen und die nächsten Klimaschutzschritte zu verabreden”, so Schulze

in ihrem Schreiben. Die Gutachten für das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium

hatten insbesondere im Verkehr- und Gebäudesektor Lücken zum Erreichen der

Klimaziele 2030 aufgezeigt. Schulze verteidigte die Ergebnisse der Studien.

Diese wurden unabhängig voneinander erstellt, liegen aber im Ergebnis nah

beieinander. ”Damit wird deutlich, dass hier keine ,wünschenswerten–

Ergebnisse herbeigerechnet werden, sondern jetzt solide Abschätzungen über die

Wirkmächtigkeit der beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen vorliegen”, so die

Ministerin in ihrem Brief. “Wir brauchen keinen Alarmismus, aber auch kein

selbstzufriedenes Zurücklehnen.”

