Schweriner Volkszeitung: Kirchenasyl für Flüchtlinge in MV. Die Nordkirche gewährt zurzeit 35 von der Abschiebung bedrohten Flüchtlingen Kirchenasyl, berichtet die Schweriner Volkszeitung in ihrer Ausgabe am Donnerstag.

Die Nordkirche gewährt zurzeit 35 von der

Abschiebung bedrohten Flüchtlingen Kirchenasyl in MV, wie die

Bischofskanzlei exklusiv der Schweriner Volkszeitung mitteilte.

Kirchenasyl gewährt wird grundsätzlich jenen Menschen, deren Leib und

Leben durch eine Abschiebung bedroht wäre oder die nicht hinnehmbare

soziale und psychische Härten ertragen müssten. Ziel ist, dass die

Flüchtlinge doch ein Bleiberecht in Deutschland erlangen. Durch den

Aufenthalt in kirchlichen Räumen sind sie weitgehend vor einem

Zugriff der Polizei geschützt. Ende 2017 hatten 41 Ausländer den

Schutz der Kirche in MV beansprucht. Laut einer Auflistung des

Innenministerium stammten die meisten Menschen im Kirchenasyl aus dem

Iran (20), Afghanistan (6) Albanien, Ukraine und Eritrea (jeweils 4).

Pressekontakt:

Schweriner Volkszeitung

Chefredaktion

Telefon: 0385-63789500

chefredaktion@svz.de

Original-Content von: Schweriner Volkszeitung, übermittelt durch news aktuell