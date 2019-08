Sozialhilfeausgaben im Jahr 2018 um 4,4 % gestiegen

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland netto 31,0

Milliarden Euro für die Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch

Sozialgesetzbuch (SGB XII) ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, entsprach dies einer Steigerung um 4,4 %

gegenüber 2017.

Von den insgesamt 31,0 Milliarden Euro Nettoausgaben für

Sozialhilfeleistungen entfielen 18,1 Milliarden Euro auf die

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB

XII (+5,4 % zum Vorjahr). Für die Hilfe zur Pflege nach dem 7.

Kapitel SGB XII wurden 3,5 Milliarden Euro ausgegeben (+1,8 %). In

die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII flossen 1,5

Milliarden Euro (+1,7 %) und in die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe

zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe

in anderen Lebenslagen nach dem 5., 8. und 9. Kapitel SGB XII

zusammen 1,3 Milliarden Euro (+0,3 %).

Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII, die vollständig aus

Erstattungsmitteln des Bundes an die Länder finanziert wurden,

beliefen sich nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und

Soziales im Jahr 2018 auf 6,6 Milliarden Euro (+4,4 %).

Ergebnisse der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der

Sozialhilfe stehen im Themenbereich Sozialhilfe zur Verfügung (ab

2017 einschließlich Erstattungszahlungen des Bundes nach § 46a SGB

XII für Nettoausgaben der Sozialhilfeträger für Geldleistungen der

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel

SGB XII an die Länder; Datenquelle: Bundesministerium für Arbeit und

Soziales).

Ferner können Basisdaten und lange Zeitreihen zur Statistik der

Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach § 121 SGB XII (ab dem

Berichtsjahr 2017 ohne Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung) über die Tabellen „Ausgaben und Einnahmen der

Sozialhilfe“ (22111) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen

werden.

Methodische Hinweise:

Seit dem Jahr 2017 werden die Ausgaben und Einnahmen für die

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

nicht mehr als Bestandteil der Statistik nach § 121 SGB XII erhoben,

weil die entsprechenden Angaben bereits seit 2014 im Rahmen der

Erstattungszahlungen des Bundes an die Länder nach § 46a SGB XII in

Höhe von 100 Prozent der Nettoausgaben der Sozialhilfeträger für

Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

erfasst werden. Zwar unterscheidet sich die Abgrenzung der erfassten

Finanzdaten in der Statistik der Ausgaben und Einnahmen für das 4.

Kapitel SGB XII bis zum Berichtsjahr 2016 von derjenigen bei den

Nachweisen der Länder nach § 46a SGB XII an den Bund in geringem

Ausmaß, da entsprechend § 46a SGB XII nur Geldleistungen

berücksichtigt werden. Das Niveau der erfassten Ausgaben ist jedoch

vergleichbar. Dies liegt daran, dass

– sich die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII selbst nicht geändert

haben,

– die Leistungen weitestgehend kontinuierlich ausbezahlt werden und

– sich auch die Erfassung der Ausgaben und Einnahmen vor Ort nur

hinsichtlich einheitlicher Kriterien für deren zeitliche Zuordnung

geändert hat.

Für das Jahr 2016 liefert die Statistik der Ausgaben und Einnahmen

der Sozialhilfe nach § 121 SGB XII auf Bundesebene für das 4. Kapitel

SGB XII Nettoausgaben von 6,073 Milliarden Euro und die Nachweise der

Länder nach § 46a SGB XII Nettoausgaben von 6,048 Milliarden Euro

(Datenstand: April 2017).

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und

Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes

unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte:

Leistungen der Sozialhilfe,

Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 57

www.destatis.de/kontakt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell