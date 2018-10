Straubinger Tagblatt: Landtagswahl in Hessen – Politisches Versuchtslabor

Oder aber Hessen betritt – wieder einmal –

politisches Neuland und Tarek Al-Wazir wird als zweiter grüner

Ministerpräsident nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg Chef

einer grün-rot-roten Regierung. Unvorstellbar? Nicht in Hessen. Das

Land war schon immer für Überraschungen gut. Nun könnte es wieder

seinem Ruf als politisches Versuchslabor gerecht werden. Mit allen

Konsequenzen für die Groko in Berlin wie für Merkel und Nahles.

