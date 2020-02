Streit in der Groko um Wehrbeauftragten

Osnabrück. Die Wahl des Wehrbeauftragten des Bundestags im Frühjahr droht zu

neuem Streit in der Großen Koalition zu führen. Zwar ist die Union nach Angaben

ihres Fraktionsvizes Johann Wadephul bereit, den SPD-Amtsinhaber Hans-Peter

Bartels aus Kiel für eine zweite Amtszeit wiederzuwählen: “Falls die SPD Herrn

Bartels vorschlägt, werden wir ihn vorbehaltlos unterstützen”, sagte er der

“Neuen Osnabrücker Zeitung”. Einen anderen SPD-Bewerber werde man aber nicht

mittragen. “Wenn die SPD Herrn Bartels nicht vorschlagen will, wird die Union

einen eigenen Kandidaten aufstellen”, sagte Wadephul.

Wadephuls Festlegung birgt deshalb Sprengstoff, weil es ein offenes Geheimnis

ist, dass in der SPD auch deren Abgeordneter und Chefhaushälter Johannes Kahrs

aus Hamburg auf das Amt hofft. So hat Kahrs bei der Etataufstellung für 2020

ohne Wissen von Bartels vier neue Stellen für die Öffentlichkeitsarbeit des

Wehrbeauftragten durchgesetzt. Zwar hat Kahrs seine in den Medien schon länger

diskutierten Ambitionen noch nicht bestätigt – aber auch nicht dementiert.

Als mögliche CDU-Kandidaten für das Amt des Wehrbeauftragten sind deren

Verteidigungspolitiker Henning Otte aus Celle und Ingo Gädechens aus Ostholstein

im Gespräch.

