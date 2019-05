Stuttgarter Nachrichten: zur Kompromisssuche in der großen Koalition

Drei Großthemen kommen auf die Regierung zu, bei

denen sie noch in diesem Jahr unter Beweis stellen muss, dass sie zu

Großtaten mit beträchtlichen Auswirkungen auf die gesamte

Gesellschaft in der Lage ist – neben dem Klimaschutz sind das die

Steuer- sowie die Rentenpolitik. Was bisher dazu aus der Koalition zu

hören ist, legt indes nahe, dass man lieber weiterwursteln will oder

Kompromisse zulasten Dritter sucht. Früher hieß es, große Koalitionen

seien da, um große Aufgaben zu lösen. Doch so richtig groß ist diese

Groko nicht mehr, nimmt man die Unterstützung durch die Wähler zum

Maßstab. Das Attribut „groß“ trägt sie aber weiter. Ob zu Recht, muss

sich zeigen.

