Stuttgarter Zeitung: Beamtenbund Baden-Württemberg kündigt eine Verfassungsklage an

Massive Kritik übt der baden-württembergische

Beamtenbund an den Eckpunkten der grün-schwarzen Landesregierung für

den Nachtragshaushalt 2018/2019. „Wir sind sehr enttäuscht darüber,

dass trotz eines Haushaltsüberschusses von 2,8 Milliarden Euro und

sprudelnden Steuereinnahmen nichts für den öffentlichen Dienst getan

wird – obwohl dort die Nachwuchssorgen immer größer werden“, sagte

Landesbund-Chef Kai Rosenberger der „Stuttgarter Zeitung“ und den

„Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwochausgabe).

Trotz anderslautender Signale, die er während des gesamten Jahres

wahrgenommen habe, habe Grün-Schwarz „weder die Notwendigkeit noch

die Dringlichkeit erkannt, Mittel zur Attraktivitätssteigerung für

den öffentlichen Dienst bereitzustellen“ – obwohl es dem Land

finanziell gut gehe wie nie zuvor.

Nun will der Beamtenbund mit einer Verfassungsklage eine

Verbesserung speziell für die niedrigen Besoldungsgruppen erzwingen.

Die Einkommen etwa in den Gruppen A5 und A6 hält er bei zwei oder

mehr Kindern für verfassungswidrig – vor allem in den Großstädten mit

hohen Lebenshaltungskosten. Das von Karlsruhe aufgestellte

Abstandsgebot von 115 Prozent des sozialhilferechtlichen

Existenzminimums werde bei diesen Beschäftigten verletzt. Der

Beamtenbund will nun mit betroffenen Beamten Kontakt aufnehmen und

Anfang 2019 die Verfassungsklage gegen die Besoldung des Jahres 2018

einreichen. Die Landesregierung habe ihm mitgeteilt: die Besoldung

sei als verfassungskonform eingestuft worden. „Dann lassen wir das

mal vom Gericht prüfen“, sagte Rosenberger.

Für diesen Fall hatte sich der Beamtenbund schon im vorigen Jahr

ein Gutachten von der Verwaltungswissenschaftlerin Gisela Färber aus

Speyer anfertigen lassen.

