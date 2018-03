START » Posts tagged with » architektur

Ich büroe, also bin ich: Wie fehlende Corporate Architecture an der Unternehmensidentität rüttelt / Sollen neue Bürowelten und Coworking Spaces mehr als schöne Oberflächen sein, braucht es Tiefe Schaukeln, Danish-Modern-Sofas, Vintage-Teppiche: Unternehmen, die Arbeitsplätze für ihre Mitarbeiter neu gestalten, sollten sich nicht von Aufnahmen hipper Bürowelten aus den USA oder neuen Coworking-Flächen täuschen lassen. „Weltweit wird es bis ins Jahr 2022 nach aktuellen Prognosen über 30.000 Coworking Spaces mit mehreren Millionen Quadratmeter Gesamtfläche geben. Allein in Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und […]

HRS schafft einen der modernsten Arbeitsplätze Kölns (FOTO) Mit ihrer neuen Zentrale schafft die Unternehmensgruppe HRS einen der attraktivsten Arbeitsplätze Kölns. Auf 14.000 Quadratmetern arbeiten aktuell knapp 700 Mitarbeiter unter einem Dach im „Coeur Cologne“, gegenüber des Hauptbahnhofs und mit Blick auf den Kölner Dom. Perspektivisch bietet das Gebäude Platz für 850 HRS–ler. Raum für kreatives Denken und Arbeiten Das Gebäude zeichnet sich […] Weiterlesen …

ZDF-Magazin „Frontal 21“: Behörden ignorieren Brandschutz an Hochhäusern / Mehrheit der Bundesländer hat die Fassaden noch nicht überprüfen lassen (FOTO) Die Mehrheit der Bundesländer hat nicht überprüfen lassen, ob an den Fassaden von Hochhäusern brennbares Material verbaut ist. Dazu zählen große Flächenländer wie Nordrhein-Westfalen mit knapp 2.400 Hochhäusern, Baden-Württemberg und Bayern, außerdem die Stadtstaaten Bremen und Berlin, die nicht mal die Zahl ihrer Hochhäuser beziffern können. Dies ergeben Recherchen des ZDF-Magazins „Frontal 21“ (Sendung am […] Weiterlesen …

Handwerker-Ranking: Zimmermänner und Dachdecker sind bei Deutschlands Bauherren am beliebtesten Zimmermänner und Dachdecker liegen in der Gunst privater Bauherren ganz vorn. Den Bronzerang können die Maurer für sich verbuchen. Am unzufriedensten sind die Häuslebauer mit den Installateuren für Bad und Heizung. Kurios: Fragt man angehende Bauherren, welche Gewerke sie am besten fachlich beurteilen können, müssen mehr als 80 Prozent bei den Dachdeckern und Zimmermännern passen. […] Weiterlesen …

Generali Group plant Restaurierung des Zentrums von Venedig im Rahmen der globalen, gemeinnützigen Initiative „The Human Safety Net“ (FOTO) – Die Procuratie Vecchie, der historischer Hauptsitz der Generali am Markusplatz in Venedig, wird umfangreich restauriert – Stararchitekt David Chipperfield mit der Restaurierung der zukünftig der Öffentlichkeit zugänglichen Zentrale der Initiative „The Human Safety Net“ beauftragt – Globale Bewegung „The Human Safety Net“ verbindet Menschen in aller Welt, um ein Netzwerk zu schaffen, in dem […] Weiterlesen …

Art Boat Potsdam nimmt Kurs auf – Erfolg im Wettbewerb der ProPotsdam Die ProPotsdam Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Potsdam und die Stadtwerke Potsdam haben zehn Projekte beim Förderwettbewerb „Gemeinsam für Potsdam“ ausgezeichnet, die von den Potsdamerinnen und Potsdamern die meisten Stimmen erhielten. Insgesamt 13.968 Internet-Nutzer nahmen an der Abstimmung für die besten Nachbarschaftsprojekte in Potsdam teil. „Durch die Kooperation beider städtischer Unternehmen ist es uns gelungen, eine größere […] Weiterlesen …

Arbeitswelten im Umbruch: Wie die Generation Z den Arbeitsplatz umkrempelt Experten des Munich Airport Business Parks (MABP) und von conceptsued° sprechen auf Münchner Immobilienmesse EXPO Real über Anforderungen an Gewerbeflächen / MABP in Hallbergmoos setzt auf Benefits durch Freizeit-, Sport- und Kulturangebote Von Work-Life-Blending zu Work-Life-Separation: Der Arbeitsmarkt passt sich nur langsam den Erwartungen der Millennials an, da steht bereits eine neue Generation mit teils […] Weiterlesen …

Forum für Stadtentwicklung: Inklusive Spielplätze und außergewöhnliches Stadtmobiliar (FOTO) Zwei Jahre nach der erfolgreichen Premiere trafen sich am 27. April 2017 über 100 Teilnehmer im Rahmen von „Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN“ auf dem Berliner Messegelände. Das Forum für Stadtentwicklung informierte über eine breite Themenpalette: von Gestaltungsvarianten inklusiver Spielplätze sowie Grün- und Freiräume in der Stadt der Zukunft über nachhaltige Holzbeschaffung und Zertifizierungsmöglichkeiten bis hin zur […] Weiterlesen …

Brückenbau am Rhein: Symbol der deutsch-französischen Freundschaft (FOTO) Grenzüberschreitende Verbindung zwischen Kehl und Straßburg wird eröffnet – Weniger Straßenverkehr – mehr Fußgänger-, Fahrrad- und Schienenmobilität – Brücke als neues, europäisches Symbol Eine neue, multimodale Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich feiert Eröffnung: Heute wird die Brücke zwischen dem baden-württembergischen Kehl und dem französischen Straßburg offiziell in Betrieb genommen. Arcadis, das führende globale Planungs- und […] Weiterlesen …

Neue Sonderschau „Büro der Zukunft“ gibt Einblicke in die Arbeitswelt von morgen (FOTO) Die Paperworld gewährt vom 28. bis 31. Januar 2017 einen Blick in das Büro der Zukunft. Fachbesucher erleben auf der international führenden Fachmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren in Frankfurt am Main die Arbeitswelt von morgen. Diese muss sich vielfältigen Anforderungen an neue Formen der Zusammenarbeit und der zunehmenden Digitalisierung anpassen. Wie das konkret aussehen […] Weiterlesen …