Seit einigen Jahren befindet sich Deutschland in einer spannenden, aber zugleich nicht einfachen Entwicklungsphase. Einerseits blüht die Wirtschaft, andererseits sind Teile der Bevölkerung von der positiven Entwicklung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund richtet das im GRIN Verlag erschienene Buch „Deutschland verändert sich. Die soziale und ökonomische Entwicklung auf kommunaler Ebene“ den Blick auf die Situation in […]

Neuheit auf der Fachmesse Kommunale 2013: ZKS Gastro Konzept zeigt Kommune hoch 5, das multisektorale und vernetzende Konzept für Gemeinden in ländlichen Räumen

Aufgrund der demografischen Entwicklungen in Deutschland und ganz Europa wird sich der in einigen Branchen bereits heute spürbare Mangel an Fachkräften weiter verstärken. Der"Kampf um die Besten"wird zum"Kampf um Mitarbeiter".