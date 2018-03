Ein junger Mann gibt in Michel G.s "Abenteuer Deutschland" eine sichere Zukunft auf, um in Deutschland zu studieren.

Michel Michel will in "2005 – 2017 Deutschlands verlorene 12 Jahre Teil 1" zeigen, dass Merkel die falsche Frau am falschen Ort ist.

Für viele Menschen wirkt das Leben am Mittelmeer wie ein idyllischer Traum und es ist schwer nachzuvollziehen, wie jemand wie Michel G. ein solches Leben hinter sich lassen konnte, um in Deutschland zu leben. Michel G. lebte am Mittelmeer und gab seine sichere Zukunft auf, um in Deutschland zu studieren. Der ursprüngliche Plan war, nach […]