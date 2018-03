„Getrennt so nah“ von Elvira Hoffmann spielt im Jahr 1965 sowie den folgenden Jahrzehnten und ist die Geschichte von zwei Frauen, die in unterschiedlichen Teilen Deutschlands aufgewachsen sind. Silvia stammt aus dem Osten Deutschlands und reist mit einer kirchlichen Reisegruppe in den Westen. Sie lernt dort Agnes, die aus politischen Gründen eine Zeit lang im […]