„Der Kilimanjaro ist mit fast 6.000 Metern eine enorme Herausforderung für Körper und Geist. Technisch ist der Kibo zwar anspruchslos, die Nebenwirkungen der Höhe sind nicht zu unterschätzen“, erläutert Initiator Nicolas Scheidtweiler. Drei Bergführer und sechs Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind am 29. Dezember 2017 gestartet. Am 3. Januar 2018 stand das Team um 6:30 Uhr […]

„Subry hatte die Idee. Er unterstützt bereits diverse Hilfsorganisationen in seiner Heimat. Ich freue mich, dass er mit seinem Einsatz 7summits4help unterstützt und die Kosten für die Menüs mit seinem Team übernimmt“, zeigt sich Nicolas dankbar. Die erhaltenen Spenden fließen in die Ambulanz im Mathare-Valley-Slum in Nairobi. Subry blickt optimistisch nach vorn: „Ich denke, wir […]