Zu wissen, ab wann und warum Suchtmittel gefährlich sind, muss nicht automatisch auf medizinischer Begründung basieren. Sich in Streit- und Aggressionsmomenten im Griff zu haben, muss nicht zwangsläufig mit körperlicher Stärke zu tun haben. Gerade hierfür das Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen auszubauen und damit ihre Konfliktfähigkeit bzw. Sensibilität zu stärken, ist Ziel eines Aktionstages am 14. Juni 2014 in Neukölln.