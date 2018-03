AIDA Cruises setzt 2018 sein kontinuierliches Engagement für soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte fort. Am 09. März 2018 übergab Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability, auf der ITB in Berlin eine Spende in Höhe von 42.265 Euro für den Wiederaufbau einer Grundschule in Dinagat auf den Phillipinen an die Reiner Meutsch Stiftung FLY & […]