Mit Hermann Krause (ARD Studio Moskau), Knut Krohn (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten) und Philipp Sohmer (SWR) / 2. März 2018, 20 Uhr, Hospitalhof / Eintritt frei „Russland im Blick“ ist Thema des zweiten „SWR Aktuell Korrespondententalk“ am 2. März um 20 Uhr im Stuttgarter Hospitalhof. 2018 blickt die Welt nach Russland: Am 18. März finden Präsidentschaftswahlen […]

Der Deutsche Betriebssportverband (DBSV) und die Krankenkasse BKK24 arbeiten künftig zusammen. Die Kooperationsvereinbarung haben vor kurzem DBSV-Präsident Uwe Tronnier und BKK24-Vorstand Friedrich Schütte unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit: Die Förderung von sportlichen Aktivitäten in Unternehmen. Die Entscheidung, die zurückliegende Hauptversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Koblenz als Ort der Vertragsunterzeichnung zu nutzen, fiel bewusst – […]

Zivilgesellschaft stärken und Sportförderung zukunftsfähig ausrichten Am gestrigen Mittwoch wurde die Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und SPD in Berlin vorgestellt. Hierin spielt die Förderung von Sport und Ehrenamt eine wichtige Rolle. Die einzelnen Vorhaben reichen dabei von einer zukunftsorientierten Unterstützung des Spitzensports bis hin zu einer nachhaltigen Entbürokratisierung des Ehrenamtes. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der […]

Der Berliner Senat will einen Sonderfonds für außergewöhnliche Tourismus- und Sportmaßnahmen auflegen. Der Fonds soll nach rbb-Recherchen ein Volumen von einer Million Euro pro Jahr haben. Er soll direkt dem Regierenden Bürgermeister unterstehen. Eigentlich ist für die Tourismusförderung Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen zuständig. Der Senat will den Sonderfonds heute gemeinsam mit dem Tourismuskonzept […]

Die Nationalmannschaft der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnte beim Internationalen Deutschlandpokal in Warendorf den Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Während der 26. Auflage der Rettungssportveranstaltung in der Bundeswehrsportschule in Warendorf (Westfalen) lieferten sich die drei Favoriten Australien, Italien und Deutschland lange Zeit ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende war das Ergebnis dann doch eindeutig: Weltmeister Australien […]

Sind die Mitarbeiter gesund, freut sich der Arbeitgeber. Denn Krankheitstage gehen zu Lasten der Unternehmensproduktivität und drücken gleichzeitig auf das Betriebsklima. Allerdings machen nur 4 von 10 Arbeitgebern den eigenen Mitarbeitern Angebote für Sport und Gesundheit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Job-Seite Indeed in Zusammenarbeit mit den Marktforschern von respondi für die […]

Rund 1.200 junge Athleten haben am vergangenen Wochenende in Hagen (Nordrhein-Westfalen) an den 45. Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen teilgenommen. Im Westfalenbad ermittelte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in fünf Altersklassen die schnellsten Retter unter ihren Mitgliedern. Die Mehrkampfwertung der Frauen in der offenen Altersklasse entschied Kerstin Lange von der DLRG Harsewinkel (Kreis Gütersloh) für sich. Bester […]