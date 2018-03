Wie lebt es sich mit der niedrigsten Arbeitslosenquote in Deutschland? Und wie mit der höchsten? Der Kölner Journalist Achim Graf wollte es genau wissen und hat sich aufgemacht, die betreffenden Regionen zu bereisen. Und so landete er in den Landkreisen Eichstätt in Bayern sowie im Landkreis Uckermark in Brandenburg. Durchschnittlich 1,3 Prozent beträgt die Arbeitslosenquote […]