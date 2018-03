START » Posts tagged with » unterhaltung

WDR 5 Stadtgespräch am 8. März 2018 in Werdohl: Die Jungen machen sich vom Acker – ist die Landflucht noch zu stoppen? Für Demografen ist klar: Im Jahr 2030 werden fast eine halbe Million Menschen weniger in NRW leben als heute. Städte wie Köln oder Münster werden dennoch kräftig weiter wachsen. Umso dramatischer droht die Entwicklung auf dem Land zu verlaufen, vor allem in Südwestfalen und Teilen von Ostwestfalen-Lippe. Im Märkischen Kreis und dem Hochsauerland, so die […]

DIESES BESCHEUERTE HERZ / Constantin Film und Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München veranstalten Sonderscreening und Podiumsdiskussion (FOTO) Am vergangenen Freitag hat eine Sondervorführung von DIESES BESCHEUERTE HERZ mit anschließender Podiumsdiskussion im Gloria Palast in München stattgefunden. Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) hatte mit Unterstützung von Constantin Film eingeladen, um über das Thema der Kinderhospizarbeit und die Rolle von Betroffenen zu sprechen. Unter der Moderation von Torsten Koch (Geschäftsführer Constantin Film Verleih) […] Weiterlesen …

„Endlich Klartext! – Der große RTL II Politiker-Check“ gewinnt Deutschen Fernsehpreis RTL II freut sich über einen Deutschen Fernsehpreis für das Format „Endlich Klartext! – Der große RTL II Politiker-Check“ in der Kategorie Beste Information. Das kurz vor der Bundestagswahl 2017 ausgestrahlte Format, in dem Kabarettist Abdelkarim Politikern von sechs Parteien auf den Zahn fühlt, wurde soeben in Köln mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet. Im Vorfeld […] Weiterlesen …

„Nachtcafé: Runter mit den Pfunden – diesmal aber wirklich!“ (FOTO) Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Schauspielerin Elena Uhlig, die ihren persönlichen Diätwahn beendet hat // Freitag, 26. Januar 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen Kaum geht es aufs Frühjahr zu, haben viele Menschen ein großes Ziel: Der Winterspeck muss weg und zwar schnell. Renommierte Ernährungswissenschaftler warnen jedoch eindringlich: Diäten machen dick. Ob Intervallfasten, mit Hypnose […] Weiterlesen …

Nach der 23. José Carreras Gala: Prominente Glücksschweine erzielen rund 20.000 Euro (FOTO) – Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: „Diese schöne Aktion war damit ein grandioser Erfolg. Vielen Dank an unsere prominenten Künstler und an unsere großzügigen Bieter, die jetzt kleine Kunstwerke daheim haben.“ José Carreras, Anastacia, Katie Melua, David Garrett, Jonas Kaufmann, Philipp Lahm und viele weitere Prominente haben am Rande der 23. […] Weiterlesen …

54. Grimme Preis: Elf Nominierungen für den WDR Das Grimme-Institut hat die Nominierungen für 54. Grimme Preis bekanntgegeben, der am 13. April in Marl verliehen wird. Der WDR freut sich über elf Nominierungen. Kategorie Fiktion: Das Leben danach Die WDR/ARD-Produktion ist ein Fernsehdrama über die Überlebenden des Loveparade-Unglücks am 24. Juli 2010 in Duisburg. Erzählt wird die fiktive Geschichte der 25-jährigen Antonia Schneider […] Weiterlesen …

Repräsentative Exklusiv-Umfrage von HÖRZU: 38 Prozent aller Zuschauer sind genervt von Karnevals-Sendungen im TV. Jeder zweite 30- bis 44-Jährige schaltet ganz ab Im Fernsehen sind wieder die Narren los: Am 7. Januar eröffnete der WDR den Reigen der Karnevalsshows mit der „Proklamation des Kölner Dreigestirns 2018“. Insgesamt zeigen ARD, ZDF und die Dritten Programme im Januar und Februar rund 95 Karnevalssendungen. Sechs dieser Formate strahlt DasErste aus, zwei das ZDF und 87 die Dritten (BR: 28, WDR: […] Weiterlesen …

„hart aber fair“ am Montag 15. Januar 2018, 21:00 Uhr, live aus Berlin Moderation: Frank Plasberg Das Thema: Zum vierten Mal Merkel – Aufbruch oder Abgesang? Die Gäste: Peter Altmaier (CDU, Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben und Bundesminister der Finanzen) Malu Dreyer (SPD, Stellvertretende Vorsitzende; Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz) Ferdos Forudastan (Ressortleiterin Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung) Wolfgang Kubicki (Vizepräsident des Deutschen Bundestages; stellv. FDP-Bundesvorsitzender) Wolfram Weimer (Publizist […] Weiterlesen …

39,3 Prozent der Deutschen wollen 2018 Möbel selbst bauen! Weitere Vorsätze fürs neue Jahr zeigt kabel eins in „Die größten Trends 2018“ 4. Januar 2018. Welche Vorsätze und Ziele haben die Deutschen für das noch junge Jahr? kabel eins hat nachgefragt und startet am Sonntag, 7. Januar 2018, um 20:15 Uhr vier neue Folgen von „Die größten Trends 2018“. Herausforderung Heimwerken: 39,3 Prozent1 der Deutschen wollen 2018 einen Teil ihrer Inneneinrichtung selbst herstellen. Bei den weiblichen Hobby-Heimwerkern […] Weiterlesen …