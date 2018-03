Smart Home erobert immer mehr Haushalte. Knapp 20% der Deutschen steuern bereits Musik, Licht, Heizung oder Haushaltsgeräte per Smartphone, Sprachbefehl oder sogar vollautomatisch. Mehr als die Hälfte könnten sich grundsätzlich vorstellen, zukünftig ein smartes Gerät zu erwerben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Yougov-Umfrage* im Auftrag von E.ON. Eine komplett vernetzte, intelligente Wohnung, in der […]

Von Holzparkett über Korkfurnier bis Steinfliesenoptik – moderne Digitaldruckverfahren verwandeln Kork in einen Fußboden, der in jedes Zuhause passt. Knapp die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) würde sich beim Kauf eines neuen Bodenbelags für das natürliche Material entscheiden. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag des Deutschen Kork-Verbands (DKV) und des portugiesischen Korkverbands APCOR. […]

Analyse der Immobilienpreise in Deutschlands engsten Städten von immowelt.de: – In München leben die meisten Personen pro Quadratkilometer und die Preise sind am höchsten – Hohe Preise und wenig Platz gibt es auch in Ottobrunn und Unterhaching – Enge Städte und niedrige Preise hingegen im Ruhrgebiet – Weitläufigste Städte in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mit niedrigen […]