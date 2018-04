Umfangreicher Unfallversicherungsschutz für freiwillige Feuerwehrleute / Unfallzahlen gehen seit Jahren zurück

Mehr als 1,3 Millionen Menschen engagieren sich in

Deutschland im freiwilligen Feuerwehrdienst. Sie alle stehen dabei

unter dem Schutz der Unfallkassen und Feuerwehr-Unfallkassen der

Bundesländer. 2016 verzeichneten diese 5458 meldepflichtige

Arbeitsunfälle von freiwilligen Feuerwehrleuten, das sind 346 weniger

als im Vorjahr. Die Unfallzahlen gehen mit einzelnen Schwankungen

seit Jahren zurück. Deutlich angestiegen – um 77 Fälle – ist hingegen

2016 die Zahl der Wegeunfälle: 368 Feuerwehrleute verunglückten auf

dem Weg zum Einsatz oder vom Einsatzort nach Hause. Das ist der

höchste Stand seit 2010. Für fünf Menschen endete 2016 ein Unfall im

Feuerwehrdienst oder auf dem Weg dorthin tödlich. 2110 freiwillige

Feuerwehrleute erhielten 2016 erstmals eine Verletztenrente. Das

bedeutet: Fast 40 Prozent aller meldepflichtigen Unfälle waren so

schwer, dass eine Rentenzahlung notwendig wurde. Renten werden in der

gesetzlichen Unfallversicherung ab einer Erwerbsminderung von 20

Prozent gezahlt.

„Diese Zahlen zeigen, wie wichtig eine gute Absicherung ist“, sagt

Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung, Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und

Unfallkassen. „Wer sich im Dienst der Allgemeinheit in Gefahr begibt,

muss die Sicherheit haben, dass er sich im Fall des Falles auf die

Unterstützung der Allgemeinheit verlassen kann. Die Absicherung für

die ehrenamtlich Tätigen der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes

geht deshalb sogar über die Absicherung bei Arbeitsunfällen von

Beschäftigten hinaus.“

Abgesehen von den Leistungen, die regulär Beschäftigte aus der

gesetzlichen Unfallversicherung erhalten, sehen die Satzungen der

Unfallkassen und Feuerwehr-Unfallkassen individuelle Mehrleistungen

für freiwillige Feuerwehrleute vor. Grund dafür ist eine besondere

Anerkennung für Personen, die ehrenamtlich im Interesse der

Allgemeinheit tätig werden. Wie genau die Mehrleistungen geregelt

sind, legen Arbeitgeber- und Versichertenvertreter in der

Selbstverwaltung der einzelnen Kassen fest.

Dieser umfassende Schutz greift aber nur dann, wenn ein

Gesundheitsschaden tatsächlich auf einen Unfall im Dienst zurückgeht

und nicht die Folge beispielsweise natürlicher Alterungsprozesse ist.

Dr. Joachim Breuer: „Diese Fälle sind selten, sie kommen jedoch vor.

Die meisten Bundesländer haben daher inzwischen Härtefallfonds

geschaffen, die da helfen können, wo das Gesetz der

Unfallversicherung eine klare Grenze setzt. Wir begrüßen diese Fonds,

denn sie erbringen Leistungen in einem Bereich, den die gesetzliche

Unfallversicherung nicht abdecken kann.“

Wie die Auszahlungen aus diesem Fonds organisiert werden, liegt in

der Verantwortung der Bundesländer. In einzelnen Ländern kommen die

Mittel für diese Unterstützungsleistungen aus dem Landeshaushalt und

beziehen alle Feuerwehren ein. In anderen Ländern müssen die Kommunen

diese Mittel aufbringen. Im letztgenannten Fall gibt es teilweise

Regelungen, dass die Kommunen selbst entscheiden können, ob sie sich

an den Fonds beteiligen oder nicht.

