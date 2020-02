Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses: Aufhebung des Landminen-Verbots fatales Zeichen

Jensen kritisiert Entscheidung von Donald Trump scharf –

“Barbarische Praxis”

Osnabrück. Aus dem Deutschen Bundestag kommt massive Kritik an der Aufhebung des

Landminenverbots durch den US-Präsidenten. “Donald Trumps Entscheidung ist ein

massiver Rückschritt für den Multilateralismus”, sagte die Vorsitzende des

Ausschusses für Menschenrechte, Gyde Jensen (FDP), der “Neuen Osnabrücker

Zeitung”. Gerade in Zeiten, “wo in internationalen Konflikten Angriffe auf die

Zivilbevölkerung wieder zur perfiden Taktik werden”, sei die Aufhebung des

Landminen-Verbots durch die USA “ein fatales Zeichen”. Die

menschenrechtspolitische Sprecherin der Liberalen betonte: “Landminen sind

grausame Kriegswaffen, die vor allem unschuldige Zivilisten treffen. Die

Ottawa-Konvention war ein Meilenstein, um diese barbarische Praxis zu beenden.”

Der “NOZ” sagte Jensen weiter: “Die Assad-Allianz setzt Landminen etwa auf

Flüchtlingsrouten ein, in der Ostukraine sind 2018 40 Prozent der getöteten

Zivilisten durch Landminen umgekommen. Wir müssen als westliche Staaten die

Wahrung der Menschenrechte immer in den Mittelpunkt stellen und hier ganz klar

eine rote Linie ziehen.”

