WAZ: Jüdische Gemeinden fordern Abschiebung antisemitischer Flüchtlinge

Wegen der steigenden Zahl judenfeindlicher

Übergriffe fordern jüdische Gemeinden ein härteres Durchgreifen von

Politik und Polizei. Die Angriffe von muslimischen Zugewanderten

bedeute dabei eine „neue Qualität, die hinzu gekommen ist“, sagte

Oded Horowitz, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands Jüdischer

Gemeinden von Nordrhein, der in Essen erscheinenden Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). „Flüchtlinge sind

selbstverständlich willkommen, wenn sie sich an die Spielregeln

halten“, sagte Horowitz. „Wenn sie es nicht tun, müssen Konsequenzen

folgen, die auch Abschiebung bedeuten können.“ Der Staat müsse bereit

sein zu sagen: „Dieser Mensch kann hier nicht bleiben.“ Oded Horowitz

vertritt acht jüdische Gemeinden in NRW mit insgesamt rund

17 000 Mitgliedern.

Laut NRW-Innenministerium ist die Zahl antisemitischer Straftaten

gestiegen. Wurden 2015 noch 270 Straftaten registriert, waren es 2016

insgesamt 297 und im vergangenen Jahr 324. Darunter waren sechs

Gewaltdelikte, der Großteil der angezeigten Taten bezieht sich auf

Volksverhetzung (200). Laut Innenministerium wird die Mehrzahl der

Übergriffe dem politisch rechten Spektrum zugeordnet.

