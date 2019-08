Welttag der humanitären Hilfe: Selbstloser Einsatz in Nepal / CBM bildet Betroffene im Erdbebengebiet zur Helferin aus

Als das Erdbeben Nepal im April 2015 erschüttert,

rettet Bimala Karki gerade noch rechtzeitig sich und ihre kleine

Tochter aus dem einstürzenden Haus. Heute, vier Jahre später, hilft

Bimala selbst Menschen in dem Gebiet, in dem es immer wieder zu

Erdbeben und Überschwemmungen kommt. Sie ist eine der Heldinnen, die

die Christoffel-Blindenmission (CBM) am Welttag der humanitären Hilfe

(19. August) in den Mittelpunkt rückt.

Andere zu unterstützen lag Bimala schon vor dem verheerenden Beben

am Herzen: In ihrem Heimatdorf war sie ehrenamtliche

Gemeindehelferin, eine Art Sozialarbeiterin. Nach der Katastrophe

2015 absolvierte sie zusätzlich ein Training der CBM, das Frauen zu

medizinischen Ersthelferinnen ausbildet. Sie lernte Verletzte zu

versorgen und dabei besonders auf Menschen mit Behinderungen oder mit

Traumata zu achten. Denn sie sind in solchen Krisensituationen meist

besonders schutzlos.

Das Erdbeben hat die zweifache Mutter noch genau vor Augen: „Alles

war voll Staub und Geröll, ich konnte nichts mehr sehen.“ Ihr Haus

war völlig zerstört. „Mein Sohn war schon aus dem Haus auf die

Terrasse gesprungen.“ Ihre Tochter lag bewusstlos in ihren Armen. Um

sie herum herrschte Chaos, Tausende waren in großer Not.

Langfristige Unterstützung durch Helfer vor Ort

Allein die CBM und ihre Partner unterstützten in den ersten drei

Monaten nach dem Beben 15.000 Menschen bei medizinischen oder

psychologischen Noteinsätzen. „Humanitäre Hilfe braucht aber auch

Wiederaufbau. Indem wir lokale Helfer ausbilden, schaffen wir

gemeinsam mit Menschen wie Bimala Karki langfristige, inklusive

Strukturen zur Unterstützung von Menschen in Not“, erklärt

CBM-Vorstand Dr. Rainer Brockhaus. Sie und die anderen

Ersthelferinnen sind für künftige Katastrophenfälle vorbereitet. „In

Nepal ist das besonders wichtig, weil die ländliche Bevölkerung nur

schwer Zugang zu medizinischer oder psychologischer Versorgung hat.

Außerdem sind Naturkatastrophen dort keine Seltenheit. Deshalb ist es

wichtig, dass die CBM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind“,

so Brockhaus. Wie Bimala, die in dieser Region lebt und für die

Menschen dort da ist. Als Erstanlaufstelle hilft sie heute auch

Kranken oder Verletzten aus ihrem Dorf, aber auch Menschen in weit

abgelegenen Gebieten, wo ihre Unterstützung am nötigsten ist.

Mehr als 110 Jahre Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 525 Projekte in 55 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de.

