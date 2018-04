Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Strafzöllen

Pekings Reaktion auf die Strafzölle der USA hat

nicht lange auf sich warten lassen und kommt leider auch nicht

überraschend. Die Diktatur in China musste wohl ein Zeichen setzen,

um in dem sich anbahnenden globalen Handelskonflikt nicht ihr

Gesicht zu verlieren. Im Sport würde man von einem Revanchefoul

sprechen. Leider gibt es niemanden, der wie beim Fußball mit einer

Gelben oder Roten Karte den Akteuren Einhalt gebieten könnte. Der

Handelsstreit spitzt sich zu und nimmt Kurs auf einen Handelskrieg,

aus dem keiner als Gewinner hervorgehen dürfte. Die Spirale aus Zoll

und Gegenzoll beginnt sich zu drehen. Dabei verhindert allein schon

der Charakter des Hauptakteurs ein spätes Einlenken. Oder darf man

Kindskopf Donald Trump etwa diplomatisches Geschick attestieren?

Wohl kaum. Aber nicht nur die USA, auch China denkt zuerst an sich

selbst. Das Reich der Mitte hat jedenfalls keine Skrupel, wenn es

darum geht, missliebige Konkurrenten aus dem Westen in ihre

Schranken zu verweisen. Klagen über unfairen Wettbewerb gibt es

zuhauf. Trump will das nicht länger hinnehmen – es ist ein Spiel mit

dem Feuer.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell