Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Syrienkrieg

Nie wieder Opfer. Nach dieser Devise besteht und

überlebt der jüdische Staat Israel seit nunmehr 70 Jahren. Diese

Wehrhaftigkeit ist notwendig. Würde Israel die Waffen niederlegen,

müsste es unmittelbar mit Raketen seiner Feinde rechnen. So wie

damals im Mai 1948, als es direkt nach seiner Gründung von fünf

arabischen Armeen angegriffen wurde. Aus israelischer Sicht hat sich

seitdem an der Bedrohung nichts geändert. Daher sieht man nicht dabei

zu, wie der Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien ausbaut –

und damit eine Front an der Nordgrenze schafft. Israels Luftschläge

gegen unterirdische iranische Stellungen sind präventiv. Sie sollen

einem großen, womöglich atomaren Konflikt mit dem Iran vorbeugen, den

die Welt nicht zulassen darf. Die Aktionen senden einerseits Signale

an Russland und die USA, andererseits an den Iran selbst. Israel

fordert Putin auf, den Iran in Syrien kleinzuhalten, und verlangt von

Trump, das Atomabkommen mit Iran zu kündigen. Und die Botschaft nach

Teheran: Im Ernstfall ist Israel bereit, iranische Nuklearbunker zu

bombardieren.

