Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur FDP

Ohne ihn gäbe es die FDP vielleicht gar nicht

mehr. Aber nur mit ihm können die Liberalen offenkundig auch nicht

die Rolle spielen, die sie gerne spielen möchten. An Christian

Lindner scheiden sich seit jeher die Geister. Blitzgescheit und

schlagfertig ist der Mann, aber oft wirken seine Analysen herzlos

kühl und ohne jede Empathie. Dass der 40-Jährige an diesem Freitag

beim FDP-Bundesparteitag in Berlin als Vorsitzender bestätigt wird,

steht außer Frage. Doch damit sind die Probleme nicht gelöst. Der

Exodus ist vermieden, doch die Existenzfrage steht im Raum: Wofür

braucht es im Jahr 2019 die FDP? Oder in der Sprache der

Marktwirtschaft: Was ist der USP, der unique selling point – also

das Alleinstellungsmerkmal der FDP? Und damit: Was genau würde

eigentlich fehlen, wenn es Lindners Liberale nicht gäbe? Man muss

lange überlegen, um am Ende doch keine überzeugende Antwort zu

finden. Dabei gäbe es zwischen den streng staatsgläubigen

Großkoalitionären aus CDU/CSU und SPD, die unter Kanzlerin Angela

Merkel in den letzten eineinhalb Jahrzehnten beinahe jeden Konflikt

mit Geld zugeschüttet haben, einer zunehmend geschichtsklitternden

und den Sozialismus glorifizierenden Linken und einer in weiten

Teilen nationalistischen, bürgerrechtsfremden und

demokratieverachtenden AfD eigentlich mehr als genügend Freiraum. Den

aber wissen gegenwärtig nur die Grünen für sich zu nutzen. Und so

könnte die Entwicklung der beiden Parteien in den zurückliegenden 18

Monaten unterschiedlicher nicht sein. Durfte sich die FDP bei der

Bundestagswahl im September 2017 nicht nur über die Rückkehr ins

Parlament, sondern auch über ein Ergebnis von 10,7 Prozent freuen,

wird sie aktuell nur noch bei 8 Prozent taxiert. Zum Vergleich: Die

Grünen lagen am Wahlabend mit 8,9 Prozent noch klar hinter den

Liberalen, erzielen aber gegenwärtig Umfragewerte stabil rund um

die 20 Prozent. Das hat gewiss viele Gründe, nicht zuletzt aber den,

dass weite Teile der Bevölkerung nach den am Ende spektakulär

gescheiterten Jamaika-Verhandlungen der FDP genau jenen Willen zur

Übernahme von Regierungsverantwortung absprachen, den sie den Grünen

zugute hielten – mitunter nicht ohne eine gewisse Verwunderung. Denn

fast sah es so aus, als hätten Liberale und Öko-Partei die Rollen

getauscht. War es also wirklich »besser nicht zu regieren, als

schlecht zu regieren«? Lindner mag an seinem legendär gewordenen

Mantra festhalten, falsch bleibt die Strategie trotzdem. Und sie

fordert nun einen abermaligen Kraftakt: Der Mann, der den Liberalen

das politische Leben gerettet hat, muss seine Partei neu aufstellen.

Die muss wieder mehr sein als eine One-Man-Show. Sonst ist die FDP

zwar noch da, aber es kriegt kaum mehr einer mit.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell