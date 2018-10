Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Hessen-Wahl

Großer Prognosekraft bedarf es nicht, um für die

Wahl in Hessen zwei Dinge vorherzusagen: Erstens, dass CDU und SPD

nach der Schlappe in Bayern erneut schwere Verluste werden

hinnehmen müssen. Und zweitens, dass die AfD und vor allem die

Grünen um Tarek Al-Wazir zu den großen Gewinnern zählen werden.

Sonst aber? Das Rennen ist so knapp, dass ein einziger Prozentpunkt

den Unterschied zwischen einer Neuauflage der schwarz-grünen

Landesregierung (wenn auch mit deutlich veränderten

Kräfteverhältnissen) und dem Platzen der Bundesregierung samt

Demission der ewigen Kanzlerin Angela Merkel ausmachen kann. In der

politischen Versuchsküche Hessen braut sich was zusammen. Ginge es

in Hessen nur um Hessen, sähe die Sache wohl anders aus. Erstaunlich

konstruktiv und nahezu geräuschlos hat Schwarz-Grün hier in den

vergangenen fünf Jahren funktioniert. Die Spitzenleute vertrauen

einander und haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie gern

weiter zusammenarbeiten würden. Auch die wirtschaftlichen Rahmendaten

passen. Allein: »Das interessiert niemanden«, wie

CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier verzweifelt erklärt. Die Not

ist so groß, dass man mit Unterstützung von Generalsekretärin

Annegret Kramp-Karrenbauer sogar auf den Mitleidseffekt setzt –

getreu dem Motto: Geht Bouffier baden, gerät die ganze Republik ins

Schwimmen. Dabei droht Angela Merkel so oder so Ungemach. Verliert

ihr Vertrauter das Amt des Ministerpräsidenten, gibt es keine

Ausreden mehr. Bouffiers Niederlage wäre automatisch auch ihre

Niederlage und ein Turbo für ihr politisches Ende. Geht es für die

CDU dagegen etwas weniger schlecht aus als zwischenzeitlich

erwartet, muss sich die Kanzlerin umso größere Sorgen machen, dass

ihr die SPD als Koalitionspartner in Berlin von der Fahne geht.

Reicht es für die SPD nach dem einstelligen Ergebnis in Bayern

jetzt auch in ihrem einstigen Stammland Hessen nur noch für Platz

3 hinter den Grünen, dürften die GroKo-Gegner um Juso-Chef Kevin

Kühnert kaum mehr zu stoppen sein. Und eine mehr als unglücklich

agierende Andrea Nahles stünde nach einem halben Jahr im Amt schon

wieder zur Disposition als SPD-Vorsitzende. Was jedoch für die SPD

ebenso wenig etwas besser machte wie das Gerede von der »Erneuerung

in der Opposition«, für die übrigens noch nie ein Beleg geliefert

worden ist. Nimmt man den aufgeschobenen, aber keinesfalls

aufgehobenen Machtkampf in der CSU dazu, sei deshalb auch diese

Prognose gewagt: Ab Sonntag knallt–s! In Hessen, München und in

Berlin auch. Was folgt, ist unkalkulierbar. Noch. Was aber

garantiert nicht folgt, ist, dass die Politik schnell in ruhigeres

Fahrwasser zurückkommt. Viel wahrscheinlicher ist da schon, dass im

kommenden Jahr noch eine Wahl mehr ansteht. Eine Bundestagswahl

