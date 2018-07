Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Regierungskrise

Deutschland scheint es schlecht zu gehen in

diesen Tagen. Anders lässt sich der aktuelle mediale Dauerblues

kaum deuten. »Es war einmal ein starkes Land«, schluchzt gerade der

»Spiegel«. Landauf, landab tönt der Jammer über die doch ach so

schlechte Stimmung im Lande. Dazu, na klar, passt das schmähliche Aus

der deutschen Fußball-Zwerge bei der Weltmeisterschaft.

Deutschland, eine Sommerdepression. Hallo, geht–s noch? Man muss

nicht die Meisterprüfung im Handwerk des Schönfärbens abgelegt

haben, um Schwarz-Rot-Gold ordentlich leuchten zu lassen. Es gibt

ein spürbares Wirtschaftswachstum, was sich in vielen Branchen auch

auf dem Konto der Arbeitnehmer niederschlägt. Um unser

Gesundheitssystem beneiden uns viele Länder nicht nur in Europa. Die

jüngste Reform der Pflegeversicherung stärkt die Möglichkeit, den

Lebensabend immer länger selbstbestimmt zu gestalten. Mehr und mehr

junge Leute nutzen die Chance einer Hochschulausbildung. Nein, es

ist nun wirklich nicht alles schlecht in Deutschland. Beherzt also

könnte Deutschland jene Herausforderungen angehen, die es

tatsächlich gibt. Die Integration jener Flüchtlinge etwa, die auf

Dauer bei uns leben werden, auch wenn die AfD und andere

Poltergeister das nicht wahrhaben wollen. Oder die Gestaltung einer

immer digitaler werdenden Arbeitswelt, die große Umbrüche mit sich

bringen wird. Und nicht zuletzt fehlt eine wirklich ernsthafte

Befassung mit der Frage, ob der Wohlstandszuwachs auch bei jenen

ankommt, die sich als abgehängt oder vom Abstieg bedroht empfinden

und vielleicht deshalb so empfänglich sind für die Parolen der

Populisten. Eine Große Koalition sollte dazu eigentlich in der Lage

sein. Doch das Kabinett Merkel IV ist nach der quälend langen

Regierungsbildung niemals so richtig in den Tritt gekommen. Der

gestern dramatisch angeheizte Dauerstreit zwischen CSU-Chef Horst

Seehofer und CDU-Kanzlerin Angela Merkel löst bei den Regierten mehr

und mehr Fassungslosigkeit aus. Klar: Man kann die Frage, ob anderswo

in Europa registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen

werden sollen, ernsthaft diskutieren – innenpolitisch, außenpolitisch

und juristisch. Nur sollte man damit nicht eine ganze Regierung und

halb Europa in Geiselhaft nehmen. Das stärkt am Ende nur die

Profi-Populisten. Deutschland wird auch diese Regierungskrise

überstehen, ein mögliches Aus der Großen Koalition und ein Bruch des

Unionsbündnisses inklusive. Zu Neuwahlen müsste es nicht einmal

kommen – CDU und SPD könnten auch mit der FDP oder den bereits

verhandlungswilligen Grünen eine Regierung bilden. »Wir schaffen das«

– für die CSU hieße das: »Wir schaffen das auch ohne euch!«

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 – 585261

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell