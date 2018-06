Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT zum Mindestlohn

Nun sind es also tatsächlich die erwarteten 9,19

Euro je Stunde, auf die der Mindestlohn in Deutschland zum

Jahreswechsel steigen soll. Die Expertenkommission mit Vertretern von

Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft hat sich an den reinen

Zahlen orientiert – und nicht an den Forderungen der verschiedenen

Interessensgruppen. Dass es 2020 einen zweiten Schritt auf 9,35 Euro

geben und nicht erst turnusgemäß 2021 die nächste Anhebung folgen

soll, ist so etwas wie ein Kompromiss. Die Gewerkschaften waren zuvor

für eine stärkere Erhöhung der untersten Vergütungsgrenze

eingetreten, für einen Mindestlohn, der auf mittlere Sicht

existenzsichernd sein solle. Die Wirtschaft hat vor einer zu starken

Anhebung gewarnt, die Beschäftigung kosten könne.

Klar ist, dass Menschen auch mit 9,35 Euro in der Stunde keine

großen Sprünge machen können. Für einen Vollzeitbeschäftigten

bedeuten rund 1600 Euro brutto knapp 1200 Euro netto im Monat.

Deshalb gehört zur Realität, dass viele Mindestlohnbezieher darauf

angewiesen sind und auch künftig sein werden, mit staatlichen Mitteln

aufzustocken, um über die Runden zu kommen. Und Armut im Alter bleibt

für Niedriglohnempfänger ein großes Zukunftsproblem.

Nichtsdestotrotz kommt dem Mindestlohn als Untergrenze eine

wichtige Rolle und Signalwirkung zu. Er hat vielen Arbeitnehmern

genützt. Und er hat nicht die von Kritikern prophezeiten Verwerfungen

am Arbeitsmarkt mit dem Wegfall zigtausender Jobs zur Folge gehabt.

Entscheidend ist, dass der Mindestlohn nicht nur auf dem Papier

steht, sondern auch tatsächlich im Portemonnaie der Arbeitnehmer

ankommt. Deshalb sind mehr und bessere Kontrollen unerlässlich. Für

eine angemessene Entlohnung der Beschäftigten, eine starke

Binnenkonjunktur und auch einen fairen Wettbewerb der Unternehmen ist

der Mindestlohn ein Baustein. Von noch größerer Bedeutung für viel

breitere Arbeitnehmerschichten aber ist die Tarifbindung. Um

Lohndumping und eine gefährliche Abwärtsspirale zu verhindern, muss

die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen gestärkt werden – so

wie es etwa im NRW-Gastgewerbe oder bei den Friseuren der Fall ist.

Denn inzwischen arbeitet hierzulande kaum noch jeder zweite

Beschäftigte in einem Unternehmen, das tarifgebunden ist. Gravierende

Einkommensunterschiede bei gleicher Arbeit und eine riskante

Wettbewerbsverzerrung sind die Folge.

Deshalb muss die Große Koalition ihrer Ankündigung, die

Tarifbindung stärken zu wollen, jetzt auch entschlossen Taten folgen

lassen. Um eine gute Bezahlung zu sichern, um Abstiegsängste zu

vertreiben – und auch um heute Altersarmut von morgen vorzubeugen.

