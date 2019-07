Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zu Syrien

Berlin sagt Nein, und das ist gut so. Nach

kurzem Zögern hat auch die Union dem US-Sonderbeauftragten für

Syrien, James Jeffrey, auf dessen Werbetour durch Europa eine klare

Absage erteilt. Jeffrey hatte um Bodentruppen für den Einsatz gegen

den IS gebeten. Es gehe darum, US-Kämpfer durch Einheiten anderer

Mitgliedsstaaten in der Anti-IS-Koalition zu ersetzen. Das hatte

Jeffrey nach ganz offenbar gescheiterten Gesprächen mit der

Bundesregierung am Samstag öffentlich gemacht. Donald Trumps

Gesandter schlug vor, die Kurden umfassender als bisher zu

unterstützen. Und: Noch im Juli erwarte er eine Antwort aus Berlin.

Tatsächlich stärkt Deutschland seit 2014 im Rahmen des Einsatzes

»Counter Daesh« die von Kurden angeführten Syrisch Demokratischen

Kräfte (SDF) südlich der Grenze zur Türkei. Dabei handelt es sich

weitgehend um Hilfe aus der Luft und im Hintergrund. Eine Entsendung

der Bundeswehr auf den Kriegsschauplatz Syrien hieße, den Tod

deutscher Soldaten in Kauf zu nehmen. Deshalb entspann sich sofort

eine innenpolitische Debatte, in der die Union nicht allein im Lager

der »Vielleicht«-Sager enden wollte. Fraktionschef Ralph Brinkhaus

zog am Montagmorgen die Notbremse. Entscheidender wären die

außenpolitischen Verwicklungen. Diktator Anwar al-Assad und sein

Verbündeter Wladimir Putin haben den Krieg in Syrien gewonnen, aber

das Land ist längst nicht befriedet. Bei Idlib wird noch massenhaft

gestorben. Tausende Frauen und Kinder untergetauchter IS-Kämpfer,

auch sie verdienen Schutz, leben in Lagern an der Grenze zum Irak.

Anderen Rückkehrern droht Umsiedlung, manchen Folter und vielen

bittere Armut. Zugleich wird die neue Festigung der alten Ordnung

betrieben. Schon zum Jahresbeginn, als der IS noch in offener

Feldschlacht bekämpft wurde, haben zwei russische Oligarchen

beispielsweise die Lizenzen für das künftige Mobilfunknetz des Landes

zugeschoben bekommen. Russische Militärtechnik wird im großen Stil

gerade neu installiert mit Auswirkungen bis auf die türkische Seite,

die ganz eigene Ziele verfolgt. Wenn Deutschland sich jetzt in die

Rolle einer Schutzmacht der Kurden drängen ließe, müsste Berlin am

Ende auch kurdische Ansprüche auf das gesamte Nordsyrien bis zur

Mittelmeerküste mittragen. Diese Langzeitforderungen stehen im Raum

und sind alles andere als dem Frieden dienlich. Deutschland würde

zudem noch stärker zum ungefragten Erfüllungsgehilfen im Atomstreit

der USA mit dem Iran. In Zeiten extrem gefährlicher Alleingänge des

US-Präsidenten muss die Bundesregierung Distanz halten. Einem

Präsidenten, des sich im Stile eines New Yorker Baulöwen mit

unbelehrbaren Mullahs um atomare Vernichtungskapazitäten balgt, kann

man das Leben deutscher Soldaten nicht anvertrauen.

