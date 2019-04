Westfalen-Blatt: Kommentar zum Pflege-Netzwerk in Ostwestfalen-Lippe

Kommt nach dem Gute-Kita-Gesetz jetzt die

Gute-Pflege-Region OWL? Man mag sich über den Titel lustig machen.

Aber eine gute Sache braucht nun mal einen einprägsamen Namen.

Der gute Name beantwortet allerdings noch nicht die Frage, was ein

regionales Netzwerk überhaupt dazu beitragen kann, die Pflege zu

verbessern. Schließlich werden Tarifverträge, vor allem aber die

Gesetze, die die Qualität der Pflege und die Situation der

Beschäftigten regeln, anderswo gemacht. Insofern ist es zu begrüßen,

dass sich mit Andreas Westerfellhaus und André Kuper auch zwei

führende Vertreter von OWL in der Bundes- und Landespolitik als

Pflegebotschafter zur Verfügung stellen. Da kann man davon ausgehen,

dass sie die Anliegen aus dem Netzwerk auch nach Düsseldorf und

Berlin tragen werden.

Dessen ungeachtet gibt es eine Aufgabe, für die OWL Motor und

Fahrwerk zugleich sein kann: die Schaffung von Ausbildungsplätzen und

die Motivierung Jugendlicher, in der Pflege Beruf und Berufung zu

finden. Gelingt dies, sind alle anderen Verbesserungen leichter

durchzusetzen.

