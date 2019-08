WP: NRW-Waldbauern fordern Verdopplung der Wild-Abschussquoten

Die Waldbauern in Nordrhein-Westfalen fordern eine

Verdopplung der Abschussquote für Rot- und Rehwild, damit die

Aufforstung des vom Klimawandel geschädigten Waldes gelingen kann.

„Überall wo junge Bäume stehen, müssen die Schalenwild-Bestände

halbiert werden, und zwar für die kommenden fünf Jahre“, sagte

Phillip Freiherr Heereman, Vorsitzender des Waldbauernverbandes NRW,

der in Hagen erscheinenden Westfalenpost (Mittwochausgabe).

Experten sind sich einig, dass allein in NRW in den kommenden

Jahren mehrere Millionen neue Bäume gepflanzt werden müssen, um den

Wald zu retten. Die Setzlinge sind allerdings ein Leckerbissen für

Rehe. Ein einziges Exemplar kann theoretisch pro Tag mehr als 1000

Knospen fressen. Damit gefährden die Tiere die Wiederanpflanzung

kompletter Waldflächen. Der Landesjagdverband kündigte auf Anfrage

der Westfalenpost an, die Aufforstung mit höheren Abschusszahlen zu

unterstützen.

Heereman appellierte zudem an die Bevölkerung, den Wald „in Ruhe

zu lassen“. Mountainbiker und Pilzsammler würden Rehe häufig vor

allem in die Waldbereiche treiben, in denen neue Bäume angepflanzt

werden, sagte er.

