29. Deutscher Feuerwehrtag startet in 500 Tagen / DFV-Großveranstaltung in Hannover steht unter Motto „Sicherheit.Leben“ (FOTO)

In genau 500 Tagen ist es soweit: Dann startet in Hannover der 29.Deutsche Feuerwehrtag. Unter dem Motto „Sicherheit.Leben“ will derDeutsche Feuerwehrverband (DFV) mit seinen Partnern die Zukunft derFeuerwehr weiterentwickeln. Der Deutsche Feuerwehrtag findet vom 15.bis 20. Juni 2020 parallel zur Weltleitmesse Interschutz statt.

„Wir werden uns mit Problemen beschäftigen, deren Auswirkungen

Feuerwehren weltweit betreffen – so etwa dem Klimawandel. Weltweit

werden alle Sicherheitskräfte damit konfrontiert. Da ist es immer

wichtiger, sich auszutauschen und den Blick nicht am eigenen

Tellerrand zu senken. Dafür wollen wir ein Forum bieten“, erklärt

Frank Hachemer, der als DFV-Vizepräsident für die Konzeption des 29.

Deutschen Feuerwehrtages verantwortlich zeichnet. Der Deutsche

Feuerwehrverband greift mit einer hochkarätig besetzten

internationalen Tagung sowie Fachveranstaltungen das Leitthema der

Interschutz auf: „Teams, Taktik, Technik – Schutz und Rettung

vernetzt.“ Auch auf dem Interschutz-Stand des Deutschen

Feuerwehrverbandes und seiner Partner wird die Vernetzung in allen

Aspekten dargestellt werden – von der Teilnahme internationaler

Feuerwehrverbände wie dem Weltfeuerwehrverband CTIF bis hin zur

plastischen Darstellung des „Netzes der helfenden Hände“ durch alle

Besucher selbst.

Der 29. Deutsche Feuerwehrtag findet in Kooperation mit dem Land

Niedersachsen, dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, der Stadt

Hannover sowie der Feuerwehr Hannover statt. Auf dem Programm steht

unter anderem eine Blaulichtmeile in der Innenstadt sowie eine große

Abschlussveranstaltung für alle Feuerwehrangehörigen. Gremientagungen

unter Teilnahme von Spitzenpolitikern sowie der umfangreiche

Messeauftritt des DFV runden die „Feuerwehrwoche“ in der

niedersächsischen Landeshauptstadt ab.

