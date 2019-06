500 Kilometer, 846.703 Euro und unzählbares Engagement: Rekordspende beim HomeRide

Mehr als 750 Fahrer sind beim 24 Stunden-Rennen

HomeRide in Den Haag gestartet und haben insgesamt 846.703 Euro

Spenden eingefahren. Auch fünf Teams für die deutsche McDonald–s

Kinderhilfe waren dabei und sammelten insgesamt über 57.000 Euro für

Familien schwer kranker Kinder, die in den Ronald McDonald Häusern

ein Zuhause auf Zeit finden.

Durchhaltevermögen, Zusammenhalt und ein großes Herz zeichnen die

Teams, Sponsoren und freiwilligen Helfer des HomeRide aus. Bereits

seit 2010 veranstaltet der Ronald McDonald Kinderfonds Niederlande

das Charity-Event, um Geld für Familien schwer kranker Kinder zu

sammeln. Bereits zum 4. Mal nahm die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

am vergangenen Wochenende mit mehreren Teams an der

Benefiz-Radrundfahrt teil.

>Der HomeRide unserer Kollegen des Ronald McDonald Kinderfonds

Niederlande ist eine Erfolgsgeschichte und zeigt, dass Viele Großes

bewirken können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald--s

Kinderhilfe Stiftung und selbst aktiver Teilnehmer beim HomeRide

2019. >Dank engagierter Spender und zahlreicher Unterstützer konnten

die deutschen Teams mehr als 57.000 Euro für die Familien in den

Ronald McDonald Häusern sammeln und ermöglichen so ein Zuhause auf

Zeit.< Die Grundidee des HomeRide: Die Familien sind Tag und Nacht für

ihre schwer kranken Kinder da und helfen ihnen mit Nähe, Geborgenheit

und Trost beim Gesundwerden. Angelehnt an diese Extremsituation

fahren die HomeRider 24 Stunden für die Familien, die in den Ronald

McDonald Häusern ein Zuhause auf Zeit finden. Ausgerichtet wir das

Radrennen bereits seit 2010 von den Ronald McDonald Kinderfonds

Niederlande. Der Rundkurs führt durch die Niederlande entlang 7

Ronald McDonald Häuser. Pro Team bewältigen 4 bis 10

(Amateur-)Rennradfahrer die Strecke in 24 Stunden als Staffel. Jedes

Team sammelt vor dem Startschuss mindestens 7.000 Euro für Familien

schwer kranker Kinder. Dabei können die Fahrer entweder an den Ronald

McDonald Kinderfonds Niederlande, an die McDonald–s Kinderhilfe oder

auch an ein ausgewähltes Ronald McDonald Haus spenden.

2017 wurde das Event um den HomeRun erweitert, der zeitgleich nach

der gleichen Mechanik stattfindet. Hierbei legen die Läufer in 24

Stunden 240 Kilometer zurück. 2019 kam beim HomeRun und HomeRide

insgesamt eine Rekordspendensumme von 1.405.315 Euro zusammen.

Weitere Infos unter: www.homeride.de

Über die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald–s Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit

und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung

betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von

Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker

Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der

Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die

McDonald–s Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden

von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

