66.787 fertige Schuhkartons in Weihnachtswerkstatt Birkenfeld / Bilanz spricht für „Weihnachten im Schuhkarton®“-Standort

Am 15. November eröffnete die

Weihnachtswerkstatt Birkenfeld mit einer großen Feier. Nun wurde am

vergangenen Samstag der letzte von 66.787 Schuhkartons durchgesehen

und versandfertig gemacht. Der Trägerverein Geschenke der Hoffnung

zieht Bilanz und blickt zufrieden auf die vergangenen drei Wochen

zurück. „Wir freuen uns, dass sich 848 Ehrenamtliche aus ganz

Baden-Württemberg und darüber hinaus für die Aktion „Weihnachten im

Schuhkarton“ in der Weihnachtswerkstatt eingebracht haben. Gerade für

die Eröffnung eines neuen Standorts ist dies eine beachtliche Zahl“,

erklärte Dominik Arnold, Leiter der Weihnachtswerkstatt Birkenfeld.

Die Weihnachtswerkstatt ist die letzte Station bevor die Schuhkartons

von „Weihnachten im Schuhkarton“ auf den Weg in die Zielländer nach

Osteuropa geschickt werden. Die Geschenkpakete aus Birkenfeld gingen

nach Serbien, Moldawien und Rumänien. Vor Ort werden die Päckchen von

Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an

bedürftige Kinder verteilt. Im gesamten deutschsprachigen Raum kamen

in diesem Jahr mindestens 409.448 Schuhkartons zusammen. Dies sei

unter anderem auf die zusätzlichen Mitmachmöglichkeiten wie die

Weihnachtswerkstätten in Berlin und Birkenfeld zurückzuführen. Der

Standort im Süden sei daher vor allem strategisch gewählt worden.

„Eine Vielzahl unserer Unterstützer befindet sich im süddeutschen

Raum. Gerade unseren Päckchenpackern wollten wir mit diesem Standort

entgegen kommen. Und das hat sich ausgezahlt“, fasst Bernd Gülker,

geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung, freudig

zusammen. Für den 65-Jährigen war es die letzte „Weihnachten im

Schuhkarton“-Saison. Im Januar übernimmt Sylke Busenbender das Amt.

Spenden werden noch benötigt

Um die Kosten der diesjährigen Aktion vollständig zu decken, ist

Geschenke der Hoffnung noch auf weitere Spenden angewiesen.

Überweisungen sind sowohl über das sichere Online-Spendenportal auf

der Webseite des Vereins sowie auf IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11,

BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300 500 (+ Adresse für

Zuwendungsbestätigung) auf das Konto der Pax-Bank eG möglich. Ab Ende

Dezember sollen auf der Website www.weihnachten-im-schuhkarton.org

und auf Facebook www.facebook.com/WeihnachtenimSchuhkarton sowie

Instagram www.instagram.com/weihnachtenimschuhkarton erste Fotos und

Berichte der Verteilungen veröffentlicht werden. Schon jetzt kann der

Aktionsbericht 2018 angefordert werden, der im kommenden Frühjahr

über die Auswirkungen der Arbeit berichten wird.

Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion

„Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan–s

Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk

Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 11

Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Werner

presse@geschenke-der-hoffnung.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell