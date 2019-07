68 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention – Genfer Flüchtlingskonvention ins Zentrum der europäischen Flüchtlingspolitik stellen

Das Deutsche Institut für Menschenrechte erklärt

anlässlich des 68. Jahrestags der Verabschiedung des Abkommens über

die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention) am

28. Juli 1951:

„Die Europäische Union muss die Genfer Flüchtlingskonvention

wieder verstärkt ins Zentrum ihrer Flüchtlingspolitik stellen. Alle

EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten der Konvention. Sie bildet

die Grundlage des europäischen Asylrechts und wurde mit der Aufnahme

in die EU-Grundrechtecharta bekräftigt (Artikel 18). Zu den

wichtigsten Prinzipien der Konvention zählen das Recht aller

Geflüchteten auf ein faires Verfahren zur Prüfung der

Schutzbedürftigkeit, das Verbot der Zurückweisung an der Grenze und

das Verbot der Abschiebung in Staaten, in denen den Menschen Gefahren

für Leib und Leben drohen. Gerade mit Blick auf die Situation an den

EU-Außengrenzen und auf dem Mittelmeer sind diese Prinzipien und ihre

Anwendung genauso wichtig wie vor 68 Jahren.

Die Genfer Flüchtlingskonvention ist bis heute das wichtigste

internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz. Mit der Konvention

haben die Staaten in der Folge des Zweiten Weltkriegs ihre gemeinsame

Verantwortung für die Gewährleistung der Menschenrechte von

Geflüchteten anerkannt. Sie ist bis heute die zentrale Grundlage des

internationalen Flüchtlingsrechts und verpflichtet Deutschland und

alle anderen Unterzeichnerstaaten zum Schutz von Geflüchteten.

Menschen, die in ihrem Herkunftsland verfolgt wurden oder Verfolgung

befürchten müssen, sind in besonderem Maße von der Solidarität der

internationalen Gemeinschaft abhängig.“

Am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention

verabschiedet. Am 19. November 1951 ratifizierte die Bundesrepublik

Deutschland das Abkommen. Insgesamt sind bisher 148 Staaten der

Genfer Flüchtlingskonvention und/oder dem Protokoll von 1967

beigetreten. Alle EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten der Genfer

Flüchtlingskonvention.

