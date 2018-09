9. Klassik-Gesangswettbewerb DEBUT 2018: Gesucht wird: die aufregendste Opernstimme

Was steht an, wenn junge Sängerinnen und Sänger aus aller Herren Länder zum Sängerwettstreit nach Tauberfranken kommen? Richtig, es ist wieder DEBUT-Zeit! Ab Montag, 24. September, entsteht beim 9. Klassik-Gesangswettbewerb DEBUT 2018 in Weikersheim wieder ein ?Band-Camp? der etwas anderen Art: Eine Woche lang werden in diesem romantischen Ambiente die Ohren gespitzt und die Hörgänge für edle Klänge frei gemacht, wenn die jungen Stimmen um die verschiedenen hochdotierten Preise wetteifern.

Der Genuss findet keineswegs hinter verschlossenen Türen ? oder gar nur für die Jury statt. Nach den durchweg öffentlichen (und kostenfreien) Vorrunden von Montag bis Mittwoch (jeweils von ca. 10 bis 16 Uhr) haben interessierte Hörer weitere zwei Male die Gelegenheit, beim Liederabend (Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr, im Roten Saal des Deutschordensschlosses) und auf der feierlichen Gala (Samstag, 29. September, 19 Uhr, in der Bad Mergentheimer Wandelhalle) Opernstars von Morgen zu hören.

Karriere-Sprungbrett

Bereits zum neunten Mal startet der alle zwei Jahre stattfindende Nachwuchswettbewerb für junge Opernsängerinnen und -sänger, der 2002 auf Initiative von Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender der WITTENSTEIN SE, ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile hat DEBUT schon mehrere beachtliche internationale Karrieren hervorgebracht, wie zum Beispiel Olga Peretyatko: Die Zweitplatzierte bei DEBUT 2006 ist heute eine der begehrtesten Soprane der Welt und aktuell an der MET in New York zu hören. Und Maria Chabounia, Überraschungsgast am vergangenen Sonntag bei der DEBUT-Matinée, Zweitplatzierte bei DEBUT 2014, kann man regelmäßig an der Hamburger Staatsoper hören. Keine Frage: Der Wettbewerb ist bekannt und ein Ticket für die Teilnahme begehrt. DEBUT hat internationale Strahlkraft ? weit über die schöne hohenlohische Landschaft hinaus.

Bereits im Sommer haben sich die Künstlerische Leiterin Clarry Bartha und die Sopranistin Prof. Christiane Libor in der WITTENSTEIN Innovationsfabrik in Igersheim-Harthausen Ton- und Filmaufnahmen von knapp 400 angehenden Opernsängerinnen

und -sängern aus der ganzen Welt angehört und angeschaut.

Für die 30 Teilnehmer zwischen 32 (weiblich) und 34 (männlich) Jahren, die am Sonntagabend nach Weikersheim anreisen und im Logierhaus der Jeunesses Musicales e.V. Quartier beziehen, wird es jetzt ernst: Am Montag, 24. September (10.20 bis ca. 17.40 Uhr) und Dienstag, 25. September (10 bis ca. 16.40 Uhr) stehen die Qualifikationsrunden und Workshops im Gewehrhaus in Weikersheim auf dem Programm: Dann stehen die Semi-Finalisten fest. Parallel zu den Qualifikationsrunden wird die renommierte Opernsängerin Pia-Marie Nilsson allen DEBUT-Teilnehmern im Rahmen eines Workshops ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit stehen Tipps für Stimmbildung und Bühnenpräsenz.

Heimspiel für den Moderator

Das Semifinale startet am Mittwoch, 26. September, um 10 Uhr. Am späten Nachmittag stehen dann die sechs Finalisten fest, die am Samstag, 29. September, 19 Uhr, zum Galakonzert mit Finalrunde in der Bad Mergentheimer Wandelhalle antreten. Begleitet werden die jungen Sängerinnen und Sänger vom Philharmonischen Orchester Würzburg. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso präsentiert das Orchester seine Qualitäten als Konzertorchester. Moderiert wird das Galakonzert erstmals von dem 34-jährigen Felix Seibert-Daiker. Für den Journalisten und Moderator des ARD-Politmagazins Fakt ist das ein echtes ?Heimspiel?, ist er doch in der Kurstadt Bad Mergentheim aufgewachsen.

Alle Infos zum Wettbewerb unter www.debut.de

Kartenvorverkauf: für den Liederabend ab Montag 24.9.2018, im

Wettbewerbsbüro in Weikersheim und im Haus des Gastes im Kurpark Bad Mergentheim oder je nach Verfügbarkeit noch an der Abendkasse.

Für den Galaabend gibt es die Karten ebenfalls im Haus des Gastes im Kurpark Bad Mergentheim (Tel. 07931/ 965-225) oder je nach Verfügbarkeit noch an der Abendkasse.

Die Jury

Prof. Barbara Bonney (Schirmherrin und Mitglied der Jury), Prof. KS Harald Stamm (Juryvorsitz), Prof. Christiane Libor (Sopranistin), Katja Schaefer (Generalsekretärin Bayerische Akademie der Schönen Künste), Dietmar Schwarz (Intendant Deutsche Oper Berlin), Lucca Targetti (IN ART Management), Ralf Tiedemann (Chefredakteur ?Das Opernglas?), Prof. Gerd Uecker (ehem. Intendant Semperoper Dresden); Künstlerische Leitung: Clarry Bartha.

Die Preise

Der DEBUT-Sieger erhält am Samstag die ?Goldene Viktoria? und 10.000 Euro Preisgeld. Silber bedeutet 5.000 Euro, für den Drittplatzierten 2.500 Euro.

Um die Kunstform ?Lied? zu würdigen, hat der junge Leipziger Komponist Konstantin Heuer eigens für DEBUT das zeitgenössische Lied „Über uns beide“ komponiert. Es wird beim Semifinale von jedem Sänger vorgetragen. Es handelt sich um eine Vertonung des Gedichts „Die Liebe“ aus dem 1905 veröffentlichten Gedichtband „Der siebente Tag“ von Else Lasker-Schüler. Zum ersten Mal werden beim Liederabend am Donnerstag Liedpreise vergeben: 3.500 Euro, ausgelobt von der Sparkasse Tauberfranken, für die beste Darstellung des zeitgenössischen Liedes sowie 3.500 Euro für die beste Darstellung des deutsch / französischen Liedes, gestiftet von der Sparkassenversicherung Team Brunner Bad Mergentheim.

Neu ist die Vergabe des Preises der Herbert-Hillmann-und-Margot- Müller-Stiftung Würzburg in Höhe von 5.000 Euro, der an eine herausragende Richard-Wagner-Stimme verliehen wird. Dr. Andreas Marb stiftet den Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro, die Gottlob-Frick-Gesellschaft einen Auftrittspreis im Wert von 1.500 Euro. Ein Engagement in der Spielzeit 2019/20 verleiht das Philharmonische Orchester Würzburg und eine Rolle bei der ?Jungen Oper Schloss Weikersheim? 2019 vergibt die Jeunesses Musicales e.V. in Form eines Stipendiums.