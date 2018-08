„Abenteuer Alter“ bei „dunja hayali“ im ZDF (FOTO)

Am Mittwoch, 8. August 2018, 22.45 Uhr, geht es bei „dunja hayali“im ZDF um das „Abenteuer Alter – Lust am Lebensabend oder Angst vorArmut?“. Vielen Deutschen ging es noch nie so gut wie heute – aberwird das auch im Alter so bleiben? Nichts fürchten sie mehr als einenLebensabend ohne Geld: Zwei Drittel der Deutschen haben Angst vorAltersarmut, heißt es im Armuts- und Reichtumsbericht derBundesregierung.

„dunja hayali“ fragt unter anderem, wie viele der heutigen

Rentnerinnen und Rentner tatsächlich arm sind, und wie es künftigen

Jahrgängen und Generationen gehen wird. Ein weiterer Aspekt ist, wie

sehr sich alte Menschen ausgegrenzt fühlen, und was sie dagegen tun.

In Wuppertal besucht Dunja Hayali eine 71-jährige Rentnerin, der

es finanziell nicht gut geht. 33 Jahre lang war sie berufstätig.

Dennoch muss sie sich heute etwas dazuverdienen. Zweimal in der Woche

arbeitet sie in der Küche ihrer Alten-WG, die von der Diakonie

getragen wird. Wie geht es der dreifachen Mutter? Wer ist aus ihrer

Sicht verantwortlich für ihre Situation?

Andererseits ging es nie zuvor so vielen Menschen im Rentenalter

so gut wie heute. „Silver Ager“ werden die aktiven, fitten und

konsumorientierten älteren und alten Menschen genannt. Der Markt für

diese Zielgruppe wächst seit Jahren. Was macht diesen Lifestyle der

„neuen Alten“ aus? Und was halten die Jüngeren davon, die die

heutigen Rentner mitfinanzieren?

Für immer mehr Seniorinnen und Senioren sind

Wohnungsgemeinschaften und andere Formen des gemeinsamen Lebens eine

Alternative. Statt allein oder als Paar zu vereinsamen, entscheiden

sie sich für einen geselligen Lebensabend. „Uhlenbusch“ ist ein

solches Wohnprojekt. Wie ist dieses Seniorendorf in Norddeutschland

entstanden, und was macht es aus? Wer zieht dorthin, und woher kommen

die Bewohner?

Dunja Hayali begrüßt als Gäste im Studio unter anderen Andrea

Nahles, Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, den

Sozialwissenschaftler Stefan Sell, Norbert Blüm, Bundesminister a.D.

von der CDU, Ria Schröder, die Bundesvorsitzende der Jungen

Liberalen, sowie Erika und Norbert aus der sechsteiligen

ZDF-Reise-Reportage „Mit 80 Jahren um die Welt“.

Die nächste Ausgabe von „dunja hayali“ ist am Mittwoch, 5.

September 2018, 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen.

